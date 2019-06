Blaulicht

13:56 Uhr | 08.06.2019

Baugerüst droht umzustürzen - Baum kippt auf Zuggleise

Sturmtief "Ivan" sorgt für mehrere Einsätze

Starke Sturmböen haben in Hamburg heute gleich für mehrere Einsätze der Feuerwehr gesorgt. So drohte ein Baugerüst am ARD-Haus auf dem NDR-Gelände in Lokstedt umzustürzen. Die Feuerwehr musste das Gerüst stabilisieren, auch Höhenretter waren im Einsatz. Außerdem kippte am Bahnhof Burgwedel in Schnelsen ein rund 8 Meter hoher Baum auf die Zuggleise und musste von der Feuerwehr weggeräumt werden. Der Zugverkehr war kurzzeitig eingeschränkt.