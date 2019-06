Kunst und Kultur

12:51 Uhr | 08.06.2019

Show verzichtet auf Tiere in der Manege

Circus-Theater-Roncalli feiert Premiere

Unter dem Motto „Storyteller- Gestern, Heute, Morgen“ hat das Circus-Theater-Roncalli gestern auf der Moorweide am Rothenbaum Premiere gefeiert. In der Aufführung verzichtet der Circus bewusst auf Tiere in der Manege und setzt stattdessen auf eine innovativen Bühnen-, Licht- und Holographietechnik. Neben virtuelle Tierprojektionen werden auch klassische Akrobatik-Einlagen, Clownshows und Tanzelemente geboten. 500.000 Zuschauer haben das Roncalli-Programm im Rahmen der aktuellen Deutschlandtour schon gesehen, in Hamburg gastiert die Show nun bis zum 14. Juli.