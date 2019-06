Verkehr

11:13 Uhr | 08.06.2019

28.000 Stellplätze bis zum Jahr 2025

Mehr Fahrradstellplätze in Hamburg geplant

In Hamburg soll es künftig mehr Fahrradstellplätze an U- und S-Bahnhöfen geben. So plant die Bike-and-Ride-Betriebsgesellschaft für die kommenden Jahre jeweils 1500 neue Stellplätze pro Jahr. Bis 2025 sollen in der Hansestadt dann rund 28.000 Fahrradstellplätze zur Verfügung stehen. Geplant sind untere anderem fünf Fahrrad-Parkhäuser in Harburg, Altona, Diebsteich am Dammtor und am Hauptbahnhof.