Stadtgespraech

17:33 Uhr | 07.06.2019

10 Millionen Besucher auf Plaza

Elphi knackt neuen Rekord

Sie ist der Besuchermagnet in Hamburg und jetzt knackt die Plaza der Elbphilharmonie schon den nächsten Rekord. Bei bestem Feierwetter und in 37 Metern Höhe haben Kultursenator Carsten Brosda und der Generalintendant der Elbphilharmonie Christoph Lieben-Seutter heute den zehnmillionsten Besucher begrüßt. Dass diese Marke auf der großen Ausichtsplattform so schnell geknackt werden würde haben vor der Eröffnung wohl die wenigsten geahnt. Und das große Jubiläum ist natürlich gebührend gefeiert worden. Neben Livemusik und kostenlosen Franzbrötchen konnten Besucher bei bestem Wetter einen Blick in die Foyers und in den Großen Saal werfen.