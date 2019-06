Verkehr

06:17 Uhr | 07.06.2019

Unstimmigkeiten über Regelung in der Waizstraße

Sperrung der Schrägparkplätze verschoben

Die Sperrung der Schrägparkplätze in der Waizstraße, die ab heute greifen sollte, ist verschoben worden. Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, hätten sich die Interessengemeinschaft Waizstraße und die Vertretern von Polizei und Bezirksamt Altona nicht einigen können. Unstimmigkeiten würden vor allem über den Umfang der Sperrung und den damit verbundenen Kosten herrschen. Nachdem es in der Vergangenheit in der Waizstraße immer wieder zu Unfällen mit Senioren kam, sollten die Schrägparkplätze gesperrt werden um zu verhindern, dass weitere Autofahrer in die Schaufenster fahren.