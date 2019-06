Blaulicht

06:08 Uhr | 07.06.2019

Raum mit Bleiakkus war in Flammen geraten

Brand in Poppenbütteler Lagerhalle

In einer Lagerhalle im Poppenbütteler Bogen ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr bestätigte, war das Feuer in einem ca. 35 Quadratmeter großem Raum ausgebrochen, in dem Bleiakkus gelagert wurden. Die Feuerwehr konnte die Flammen unter Kontrolle bringen, verletzt wurde niemand.