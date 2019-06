Kunst und Kultur

15:21 Uhr | 06.06.2019

Ausstellung eröffnet am Freitag

Bucerius Kunst Forum ist umgezogen

Das Bucerius Kunst Forum ist umgezogen: Gar nicht weit weg vom ursprünglichen Standort neben dem Rathaus, erstreckt sich das Kunst Forum jetzt auf vier Etagen hinter den historischen Fassaden am Alten Wall. Die neuen Räume werden am 7. Juni mit der Ausstellung "Here we are today. Das Bild der Welt in Foto- und Videokunst" eröffnet. Die ersten zwei Wochen ist der Eintritt ins Kunstforum und die Ausstellung für alle Besucher kostenlos. Vom 21. bis zum 23. Juni gibt es dann noch ein dreitägiges Eröffnungsfestival.