Verkehr

12:39 Uhr | 06.06.2019

Pfingstwochenende steht bevor

ADAC warnt vor Staus am Wochenende

Der ADAC warnt vor Staus am langen Pfingstwochenende. Besonders betroffen seien die Autobahnen in Niedersachsen, Hamburg und Bremen. Vor allem auf der A1, A2 und A7 sollten Autofahrer mehr Zeit einplanen. Besonders staureich werde es am Freitagnachmittag sowie am Sonnabend. Für Pfingstsonntag rechnen die Auto-Experten hingegen mit freier Fahrt.