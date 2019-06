Blaulicht

12:13 Uhr | 06.06.2019

Blindgänger liegt in 5 Metern Tiefe

Fliegerbombe in Wilhelmsburg gefunden

Am Reiherstieg Hauptdeich in Wilhelmsburg ist bei Sondierungsarbeiten am Morgen eine 250 Kilogramm schwere englische Fliegerbombe gefunden worden. Wie ein Feuerwehrsprecher bestätigte, liegt der Blindgänger in fünf Metern Tiefe in einem Gewerbegebiet. Der Kampfmittelräumdienst ist im Einsatz und berät über das weitere Vorgehen. Die Bombe soll voraussichtlich gegen 15 Uhr entschärft werden. Die Feuerwehr hat einen Sperrradius von 300 Metern und einen Warnradius von 500 Metern festgelegt. Im Sperrradius sind laut Feuerwehrangaben 70 bis 80 Menschen gemeldet. Der Warnradius betrifft 3000 Menschen.