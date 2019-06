Blaulicht

12:13 Uhr | 06.06.2019

Blindgänger war am Morgen entdeckt worden

Fliegerbombe in Wilhelmsburg erfolgreich entschärft

Der Kampfmittelräumdienst hat die Fliegerbombe in Wilhelmsburg erfolgreich entschärft. Da die Bombe in fünf Metern Tiefe im Grundwasser lag, gestaltete sich die Entschärfung etwas schwieriger. Die Feuerwehr hatte zuvor einen Sperrradius von 300 Metern und einen Warnradius von 500 Metern festgelegt. Der Warnradius betraf rund 3000 Menschen. Die 250 Kilogramm schwere englische Fliegerbombe war am Morgen am Reiherstieg-Hauptdeich in Wilhelmsburg gefunden worden.