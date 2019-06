Blaulicht

08:27 Uhr | 06.06.2019

Feuerwehr rettet 21 Personen

Brand in Mehrfamilienhaus in Wandsbek

Bei einem Brand in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus musste die Feuerwehr in der Nacht 21 Personen retten. Der 20x10 Meter große Dachstuhl des Gebäudes in der Lomerstraße in Wandsbek brannte in voller Ausdehnung. Mit rund 80 Einsatzkräften konnte das Feuer nach zweieinhalb Stunden unter Kontrolle gebracht werden. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar. Das Mehrfamilienhaus bleibt zunächst unbewohnbar.