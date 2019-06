Stadtgespraech

22:15 Uhr | 05.06.2019

Laufen für einen guten Zweck

"Global Running Day" in Hamburg

Bei dem Wetter heute sind wohl die wenigsten auf die Idee gekommen aus der Haustür zu gehen und zu Joggen. Doch für den guten Zweck haben sich knapp 10 mutige Läufer in die Hitze gewagt und so Geld für Schüler in Afrika gesammelt. Kevin Gyameshi hat den ganzen lauf angeführt.