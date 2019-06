Sport

16:53 Uhr | 05.06.2019

Der Aufbau in der Arena läuft

Darts-Team-WM kommt nach Hamburg

Hamburg ist ab morgen Austragungsort für eins der wichtigsten Dart Turniere der Welt. Der World Cup of Darts ist ein ganz spezielles Turnier – nicht zu vergleichen mit den anderen Events die man vom Darts so kennt. Denn bei diesem Event treten die insgesamt 64 Spieler nicht alleine an, sondern in Zweierteams für ihr Heimatland an. Somit entsteht also ein richtiger WM-Charakter. Unser Reporter Janik Jungk hat heute einmal bei den Aufbauarbeiten des World-Cups vorbeigeschaut