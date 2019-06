Blaulicht

13:04 Uhr | 05.06.2019

Urteil im Prozess um "Conrad-Raub" gefällt

Mehrere Haftstrafen erlassen

Im Prozess gegen fünf Angeklagte, die im Dezember 2017 einen Elektronikfachmarkt überfallen hatten, hat das Hamburger Landgericht heute ein Urteil gefällt. So erhielten drei Männer Haftstrafen zwischen drei Jahren und sechs Monaten und fünf Jahren. Zwei Mittäterinnen wurden zu Haftstrafen von einem und zwei Jahren verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Die fünf Verurteilten hatten einen Elektronikfachmarkt in Wandsbek ausgeraubt, eine der Mittäterinnen hatte in dem Markt gearbeitet und war zum Schein mit einer Waffe bedroht worden. Sie öffnete ihren Komplizen den Tresor, aus dem rund 111.000 Euro erbeutet werden konnten.