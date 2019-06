Verkehr

12:16 Uhr | 05.06.2019

Am Freitag verschwinden die Schrägparkplätze

Neue Parkregelung in der Weitzstraße

Nach 20 Unfällen mit Senioren sollen am Freitag alle Schrägparkplätze in der Waitzstraße bis auf weiteres verschwinden. Das Parken wird künftig nur noch parallel zur Fahrbahn möglich sein. So soll verhindert werden, dass weitere Autofahrer Gas und Bremse verwechseln und in die Schaufenster fahren. Zuletzt war am 20. Mai eine 83-jährige Frau in das Schaufenster eines Bekleidungsgeschäfts gekracht.