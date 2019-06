Stadtgespraech

15:12 Uhr | 04.06.2019

149 Musik-Acts an über 50 Orten

48h Wilhelmsburg Festival feiert Jubiläum

Vom 14. bis 16. Juni feiert das 48h Wilhelmsburg Festival sein 10. Jubiläum. Auf den Wilhelmsburger Elbinseln erwartet die Besucher ein buntes Programm aus 149 Musik-Acts an über 50 Orten. Dabei ist die Musik so international wie Wilhelmsburg selbst. Alle Musiker haben einen engen Bezug zum Stadtteil, weil sie dort leben, aufgewachsen sind oder arbeiten. Die musikalische Reise findet nicht nur auf klassischen Bühnen statt, sondern auch an ungewöhnlichen Orten des Viertels.