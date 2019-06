Stadtgespraech

18:37 Uhr | 03.06.2019

Über 400 Veranstaltungen für Kinder

Ferienpass für Sommerferien vorgestellt

Schulsenator Ties Rabe hat heute den Hamburger Ferienpass für die kommenden Sommerferien vorgestellt. Auf fast 120 Seiten bietet dieser über 400 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, die in den Ferien nicht oder nur kurz verreisen. Die Exemplare werden in Schulen verteilt und zusätzlich in Jugendämtern, Kundenzentren, öffentlichen Bücherhallen und Budnikowsky-Filialen zum Mitnehmen ausliegen. Der Hamburger Ferienpass war bereits im Sommer 1969 ins Leben gerufen worden und feiert somit in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag.