Blaulicht

17:57 Uhr | 03.06.2019

Nach Schüssen auf Hells-Angels-Boss

Urteil gesprochen

Schüsse auf offener Straße am Millerntorplatz. In der Nacht zum 27. August vergangenen Jahres schießt ein Unbekannter auf ein führendes "Hells Angels"- Mitglied, als das Opfer mit seinem weißen Bentley vor einer Ampel auf der Reeperbahn hält. Der 38-Jährige wird dabei lebensgefährlich an Kopf und Oberkörper verletzt und ist seitdem querschnittsgelähmt. Seit Wochen läuft nun der Prozess vor dem Hamburger Landgericht gegen die mutmaßlichen Täter. Heute ist das Urteil gesprochen worden.