Blaulicht

16:23 Uhr | 03.06.2019

Verfolgungsjagd nach Verkehrskontrolle

Polizei schießt auf Sprinter-Fahrer

Als Polizeibeamte gestern Abend einen Sprinter-Fahrer in Winterhude anhalten und überprüfen wollten, ist es zu einer kurzen Verfolgungsjagd gekommen. Mit der Unterstützung eines weiteren Funkstreifenwagens konnte das Fahrzeug schließlich gestoppt werden. Der Fahrer fuhr jedoch erneut an und auf einen der Polizeibeamten zu, woraufhin dieser einen Schuss abgab. Der Fahrer erlitt eine Kopfverletzung, schwebte jedoch zu keinem Zeitpunkt in Lebensgefahr. Ob die Verletzung durch direkte Einwirkung des Projektils oder anderweitig entstanden war, ist derzeit noch unklar.