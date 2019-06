Stadtgespraech

15:09 Uhr | 03.06.2019

Das sind Lillis Tipps für die Woche

Citykompass mit Gewinnspielen

Es ist Montag und das heißt, Lilli hat im Citykompass die Tipps der Woche für euch! Auch in dieser Woche, könnt ihr wieder einiges Gewinnen, unter anderem Tickets für den Darts World Cup 2019!!! -Darts World Cup (Wir verlosen Tickets) -Millerntor Gallery (Wir verlosen Tickets) -Pohlmann - Nachtschicht (Wir verlosen Tickets) -Altonale Wenn Ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen möchtet, müsst Ihr einfach nur eine Mail an citykompass@hamburg1.de schreiben oder unseren Citykompass auf unserer Facebook-Seite kommentieren. Viel Erfolg und kommt gut durch die Woche!