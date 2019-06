Verkehr

08:25 Uhr | 03.06.2019

Baustellen und Staus behindern Fahrfluss

Feuerwehr kommt immer häufiger verspätet

Die Hamburger Feuerwehr kommt immer häufiger verspätet bei ihren Einsatzorten an. Der Grund hierfür sind in den meisten Fällen Verkehrsbehinderungen auf dem Weg zum Einsatzgebiet. Nach Medienberichten schafft es die Feuerwehr bei einem Brand nur in 62 Prozent der Fälle das selbstgesteckte Ziel, innerhalb von acht Minuten vor Ort zu sein, zu erfüllen. Besonders Baustellen und Staus behindern den Fahrfluss der Einsatzfahrzeuge erheblich.