Stadtgespraech

13:20 Uhr | 02.06.2019

Letztes großes Bauteil eingehängt

Fertigstellung der S-Bahnstation Elbbrücken

An der S-Bahnstation Elbbrücken ist am Sonntagvormittag das letzte große Bauteil für die Überdachung des Bahnhofs eingehängt worden. Nach Plänen der Deutschen Bahn soll bereits Ende diese Jahres die S-Bahn dort in Betrieb genommen werden. Zwischen den Haltestellen Hammerbrook und Veddel wird der S-Bahnhof Elbbrücken ein neuer Haltepunkt für die S-Bahnlinie 1 und 31.