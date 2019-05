Stadtgespraech

13:03 Uhr | 31.05.2019

Katelijne Gillis löst Tilman Strasser ab

Neue Stadtschreiberin in Hamburg

Die Nachfolge des Stadtschreibers 2018, Tilman Strasser, ist entschieden. Von August bis November dieses Jahres wird die belgisch-deutsche Schriftstellerin Katelijne Gillis im Vorwerkstift im Karoviertel wohnen und in insgesamt vier unterschiedlichen Bezirken einen Schreibplatz einnehmen. Dort wird sie über das Leben in der Hansestadt berichten. In Ihrer Bewerbung schrieb sie:"liebe Theater, menschliche Stimmen, dunkle Schokolade, den Regen und gute Texte" Das Literaturstipendium "Hamburger Gast" ist monatlich mit 1500 Euro dotiert.