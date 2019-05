Gesellschaft

12:08 Uhr | 31.05.2019

Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet

Sonntag ist verkaufsoffener Sonntag

Am kommenden Wochenende ist verkaufsoffener Sonntag in Hamburg. Unter dem Motto " Active City- gemeinsam Hürden nehmen" haben auch am Sonntag die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. In diesem Zeitraum können Besucher der Innenstadt nicht nur shoppen gehen, sondern auch an zahlreichen Aktionen zum Thema Bewegung, Sport und Musik teilnehmen. Insgesamt vier Mal im Jahr öffnen die Geschäfte in Hamburg am Sonntag ihre Türen.