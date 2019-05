Stadtgespraech

11:57 Uhr | 31.05.2019

Hinweise werden an Eingängen verteilt

Bäderland eröffnet erste Freibäder

Bäderland eröffnet am kommenden Sonnabend die ersten Freibäder in Hamburg. In diesem Jahr macht das Unternehmen nochmals besonders auf die Sicherheit von Kindern in den Bädern aufmerksam. Dazu werden demnächst an den Eingängen Hinweise für Begleitpersonen von Kindern für einen sicheren Schwimmbadbesuch verteilt.Damit knüpft das Unternehmen an die Aufklärungskampagne des vergangenen Sommers an. Hintergrund waren eine Reihe schwerer Badeunfälle kleiner Kinder, die auf mangelnde Aufmerksamkeit der Betreuungsperson zurückzuführen waren.