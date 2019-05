Verkehr

08:50 Uhr | 31.05.2019

Umweltsenator stellt Ende in Aussicht

Aus für Diesel-Fahrverbote?

Umweltsenator Jens Kerstan hat das Ende der Diesel-Fahrverbote in Aussicht gestellt. Das berichtet der NDR. Laut eines Gutachtens der Umweltbehörde sei die Luft in der Stresemannstraße sauberer geworden. Somit könnte die Durchfahrtsbeschränkung dort in anderthalb Jahren aufgehoben werden. Auch in der Max-Brauer-Alle könnte das Diesel-FAhrverbot somit 2023 zurückgenommen werden. In Hamburg gelten die ersten Diesel-Fahrverbote bereits seit 2018.