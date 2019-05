Wirtschaft

14:35 Uhr | 30.05.2019

In Hamburg fast 1,2 Millionen Euro

LKW-Maut: Erste Millionen-Einnahmen

Aus der LKW-Maut in Deutschland lassen sich inzwischen erste Millionen-Einnahmen an Kommunen verzeichnen. In Hamburg machte das eine Einnahme von fast 1,2 Millionen Euro. Die größte Einzelsumme allerdings entfiel in München mit knapp 1,5 Millionen Euro für das zweite Halbjahr des vergangenen Jahres.