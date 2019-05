Wirtschaft

13:52 Uhr | 30.05.2019

Bundesweit mehr als 10.000 Jobs geschaffen

Hamburg in der Gründerszene mit an der Spitze

Die Freie und Hansestadt Hamburg liegt in der bundesweiten Gründerszene an der Spitze hinter Berlin. Im Durchschnitt machten sich in Hamburg in den vergangenen drei Jahren von 10.000 Erwerbsfähigen 146 Menschen jährlich selbstständig. Zum selben Zeitraum waren es in Berlin 193. Vor allem die Medien- und IT-Branche sorgten für eine starke Gründerszene, da dort der Anteil von Freiberuflern sehr hoch ist. Insgesamt haben Gründer neuer Unternehmen bundesweit im vergangenen Jahr zehntausende Jobs geschaffen.