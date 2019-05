Blaulicht

13:30 Uhr | 29.05.2019

Mann verschanzt sich vor Zuführdienst

SEK-Einsatz in Langenhorn

In Langenhorn hat sich heute Mittag ein Mann in seiner Wohnung verschanzt, als er vom Zuführdienst abgeholt und in die Psychiatrie gebracht werden sollte. Spezialkräfte verschafften sich Zugang zur Wohnung holten den Mann nach draußen. Anschließend konnte er an die Einrichtung für psychisch Kranke übergeben werden.