08:27 Uhr | 29.05.2019

Gilt als einer der größten Arbeitgeber Deutschlands

Airbus feiert heute seinen 50.Geburtstag

Das Unternehmen Airbus feiert heute seinen 50.Geburtstag. Sein zweitgrößtes Werk hat Airbus in Hamburg Finkenwerder. Dort arbeiten mehr als 13.000 Mitarbeiter am Bau von Verkehrsflugzeugen mit. In Finkenwerder werden unter anderem für den Riesen-Jet A380 Teile des Rumpfs produziert, wie auch die Kabine ausgestattet. Airbus zählt mit insgesamt mehr als 46.000 beschäftigten in Deutschland an 27 Standorten zu den größten Arbeitgebern.