Sport

16:38 Uhr | 28.05.2019

Unser Reporter beim Blindentennis

Tennis nach Gehör

Am Wochenende ging sie zu Ende, die vierte Hamburgiade. Über 8.000 Teilnehmer kämpften in zwei Wochen um Medaillen in mehr als 50 Sportarten. Mitmachen konnte wie immer jeder. So kamen auch Sportler mit Handicap voll auf ihre Kosten. Unser Reporter Janik Jungk probierte sich zum Beispiel beim Blindentennis.