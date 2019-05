Politik

19:13 Uhr | 27.05.2019

Grüne sind Wahlsieger

Europa- und Bezirkswahlen in Hamburg

Wo sonst die großen Konzerte über die Bühne gehen, wurden am Montag fleißig Stimmzettel der Hamburger Bezirkswahl ausgewertet. Allein in der Barclaycard Arena zählten mehr als 900 Wahlhelfer den Bezirk Altona aus. Das ist allerdings nur einer der zahlreichen Auszählungsorte in Hamburg. Denn insgesamt waren bei der Bezirkswahl rund 1,4 Millionen Hamburger zur Wahl aufgerufen. Dabei ist die Wahlbeteiligung ist stark gestiegen und war so hoch wie seit 30 Jahren nicht, Insgesamt gaben bei der Bezirkswahl mehr als 48 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen ab. Bei der Europawahl stieg der Wert gar auf 53 Prozent. Nach dem historisch hohen Wahlsieg der Grünen bei der Europawahl in Hamburg, gewinnen die Grünen auch ganz klar bei den Bezirksversammlungswahlen. Die Ergebnisse der Wahl gelten als richtungsweisend für die Bürgerschaftswahl im kommenden Jahr.