Verkehr

13:33 Uhr | 27.05.2019

"Die Stadt sind wir alle

Maßnahmenpakt zur Baustellenkoordinierung

Unter dem Motto "Die Stadt sind wir alle" hat die Verkehrsbehörde heute ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, dass die Baustellenkoordinierung verbessern soll. So plant die Verkehrsbehörde in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßen, Gewässer und Brücken sowie der Port Authority einen 24- Punkte- Plan in Hamburg. Darunter unter anderem eine interaktive Baustellenkarte mit täglichen Störungsmeldungen für Verkehrsteilnehmer sowie regelmäßige Konferenzen zwischen Bezirk und Polizei um bei Fehlentwicklungen schnell einzugreifen. Außerdem sollen in jedem Bezirk zwei Verkehrskoordinatoren eingesetzt werden. Vor einem halben Jahr war die Baustellenkoordinierung neu aufgesetzt worden.