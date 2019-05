Politik

16:48 Uhr | 26.05.2019

Bezirks- und Europawahlen in der Hansestadt

Darum gehen die Hamburger zur Wahl

Zu den Europawahlen sind heute in Hamburg 1,3 Millionen Menschen wahlberechtigt, zu den Bezirkswahlen sind es rund 1,4 Millionen Menschen. An der Bezirkswahl können die Bürger bereits ab 16 Jahren teilnehmen, daher ist die Zahl der Wahlberechtigten hier etwas höher. In Hamburg zeichnet sich an diesem Sonntag eine höhere Wahlbeteiligung ab als vor fünf Jahren. Wir haben die Menschen gefragt, warum es ihnen wichtig war, an der Wahl teilzunehmen.