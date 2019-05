Gesellschaft

14:08 Uhr | 26.05.2019

Auf vier großen Baustellen

Baustellenführungen in der HafenCity

Auf vier großen Baustellen in der Hafencity haben am Sonntag professionelle Führungen stattgefunden. Mit der Aktion „HafenCity InSights" konnten alle Baubegeisterten erfahren, wie der Alltag auf der Baustelle aussieht, welche Herausforderungen das Bauen am Wasser mit sich bringt und welche Schritte zum Planen und Realisieren gehören. In der Hafencity findet aktuell Hamburgs größtes Bauvorhaben statt.