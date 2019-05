Politik

12:19 Uhr | 26.05.2019

Stimmabgabe läuft bis 18 Uhr

Erster Bürgermeister gibt Wahlzettel ab

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher hat heute in Barmbek seine Wahlzettel abgegeben. Bereits seit 8 Uhr heute morgen sind rund 1,4 Millionen Hamburgerinnen und Hamburger dazu aufgerufen, die sieben Bezirksversammlungen der Stadt neu zu bestimmen. Um die knapp 360 Sitze bewerben sich in diesem Jahr 1540 Kandidaten. Die Wahllokale haben noch bis 18 Uhr geöfnet. Die Auszählung der Stimmen beginnt aufgrund der Europawahl erst am Montagmorgen. Die vorläufigen Endergebnisse für die Bezirkswahl werden dann am Montagabend erwartet. Bereits heute Abend wird mit dem vorläufigen Endergebis für die parallel stattfindende Europawahl gerechnet.