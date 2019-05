Politik

08:00 Uhr | 26.05.2019

Hamburger Grüne stärkste Kraft in allen Bezirken

Europawahlen in Hamburg

Großer Wahltag in Hamburg: In der Hansestadt haben die Bürger am Sonntag über die Zusammensetzung der Bezirksversammlungen in den sieben Hamburger Bezirken entschieden. Parallel dazu fand die Europawahl statt.

Die Grünen sind bei der Europawahl die großen Gewinner. In Hamburg landen sie bei 31,2 Prozent (+14,0 Prozentpunkte) und sind dazu stärkste Kraft in allen sieben Bezirken. Die SPD verzeichnet herbe Verluste und landet bei 19,8 % (-14 Prozentpunkte). Auch die CDU verfehlt mit 17,7 % (-6,9 Prozentpunkte) die 20-Prozent-Marke. Die Linke landet bei 7,0 % (-1,6), die AfD bei 6,5 % (+0,5) und die FDP bei 5,6 % (+1,9).

Sowohl bei der Europawahl als auch der Bezirkswahl war die Wahlbeteiligung deutlich höher als 2014. Bis 16 Uhr hatten am Sonntag 52,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme bei der Europawahl abgegeben, darunter 20,6 Prozent per Briefwahl. 2014 lag die Wahlbeteiligung um 17 Uhr bei 41,1 Prozent.

Die Wahlbeteiligung zur Bezirksversammlungswahl lag um 16 Uhr am Sonntag bei 48,7 Prozent, darunter 19 Prozent per Briefwahl. 2014 hatten bis 17 Uhr 38,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Insgesamt lag die Wahlbeteiligung 2014 bei der Europawahl bei 43,5 Prozent. Bei den Bezirkswahlen gaben 40,9 Prozent der Wahlbeteiligten ihre Stimme ab.

Die Auszählung der Stimmen zur Bezirkswahl beginnt am Montagmorgen um 8 Uhr in den Auszählzentren.

Zur Europawahl waren in Hamburg rund 1,3 Millionen Menschen wahlberechtigt, zu den Bezirksversammlungswahlen rund 1,4 Millionen Menschen.