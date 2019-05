Politik

08:00 Uhr | 26.05.2019

Deutlich höhere Wahlbeteiligung in Hamburg als bei den Wahlen 2014

Europa- und Bezirkswahlen in Hamburg

Großer Wahltag in Hamburg: In der Hansestadt entscheiden die Bürger heute über die Zusammensetzung der Bezirksversammlungen in den sieben Hamburger Bezirken. Parallel dazu findet die Europawahl statt. Zu dieser sind in Hamburg rund 1,3 Millionen Menschen wahlberechtigt, zu den Bezirksversammlungswahlen rund 1,4 Millionen Menschen. Die 1286 Wahllokale haben heute von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Sowohl bei der Europawahl als auch der Bezirkswahl zeichnet sich derzeit eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als 2014 ab. Bis 16 Uhr hatten heute 52,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme bei der Europawahl abgegeben, darunter 20,6 Prozent per Briefwahl. Damit ist bereits am Nachmittag das amtliche Endergebnis von 43,5 Prozent im Jahr 2014 übertroffen. 2014 lag die Wahlbeteiligung um 17 Uhr bei 41,1 Prozent. Bei den Wahlen vor fünf Jahren war die letzte Wahlbeteiligung nicht zu um 16 Uhr sondern zu um 17 Uhr ermittelt worden.

Die Wahlbeteiligung zur Bezirksversammlungswahl lag um 16 Uhr am Sonntag bei 48,7 Prozent, darunter 19 Prozent per Briefwahl. Auch damit ist das amtliche Endergebnis von 40,9 Prozent Wahlbeteiligung vor fünf Jahren übertroffen. 2014 hatten bis 17 Uhr 38,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Insgesamt lag die Wahlbeteiligung 2014 bei der Europawahl bei 43,5 Prozent. Bei den Bezirkswahlen gaben 40,9 Prozent der Wahlbeteiligten ihre Stimme ab.

Während bereits am Abend mit ersten vorläufigen Ergebnissen zur Europawahl gerechnet wird, beginnt die Auszählung der Stimmen zur Bezirkswahl erst am Montagmorgen um 8 Uhr.