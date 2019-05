Gesellschaft

17:42 Uhr | 25.05.2019

"Pulse of Europe" auf Rathausmarkt

Bürgerinitiative ruft zum Wählen auf

Einen Tag vor der Europawahl hat die Bürgerinitiative Pulse of Europe auch in Hamburg dazu aufgerufen, am Sonntag wählen zu gehen. Auf dem Rathausmarkt versammelten sich um die einhundert Menschen um für ein geeintes Europa zu demonstrieren, für die Bewahrung eines Bündnisses zur Sicherung des Frieden, von individueller Freiheit und Rechtssicherheit. Die Initiative Pulse of Europe war 2016 in Frankfurt gegründet worden.