Gesellschaft

17:26 Uhr | 25.05.2019

Traktoren und Pferde in Innenstadt

Demonstration gegen Oberbillwerder

Knapp 200 Menschen sind heute in der Hamburger Innenstadt mit Traktoren und Pferden gegen den geplanten Stadtteil Oberbillwerder in Bergedorf auf die Straße gegangen. Sie fordern einen Stopp des Stadtentwicklungsprojekts und den Erhalt der 124 Hektar großen Fläche in Billwerder. In Hamburgs 105. Stadtteil Oberbillwerder sollen Nahe der S-Bahn-Station Allermöhe 7000 Wohnungen für rund 16.000 Menschen entstehen. Es ist Hamburgs größtes Stadtentwicklungsprojekt nach der HafenCity.