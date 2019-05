Blaulicht

15:01 Uhr | 25.05.2019

80-Jährige verlor offenbar Kontrolle

Seniorin kracht in Schaufenster

Heute Vormittag ist eine Seniorin mit ihrem Auto in ein Schaufenster eines Elektrofachgeschäftes in Wellingsbüttel gekracht. Offenbar verlor die 80-Jährige die kontrolle über ihr Fahrzeug, als sie von der Rolfinckstraße in den Wellingsbütteler Weg einbiegen wollte. Die alte Dame erlitt leichte Verletzungen und einen Schock. Verletzt wurde sonst niemand. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen übernommen und prüft nun den genauen Unfallhergang.