Blaulicht

16:11 Uhr | 24.05.2019

Hubschrauber und Spürhunde im Einsatz

Polizei sucht nach vermisster Kunststudentin

Die Polizei hat am Freitagnachmittag mit einem Großaufgebot nach der vermissten Kunststudentin Jessica gesucht. Rund 40 Beamte und ein Polizeihubschrauber waren im Wittmoor in Duvenstedt im Einsatz. Die Kunststudentin verließ ihren Wohnort in Poppenbüttel am Montag, um vermutlich im Naturschutzgebiet Wittmoor in Duvenstedt zu zeichnen. Seitdem wird sie vermisst Der Vater hatte bereits gestern bei Facebook ein Foto seiner Tochter veröffentlicht. Die 21-Jährige hat blonde Locken, blaue Augen, ist 1,65 Meter groß und trug am Tag ihres Verschwindens eine pinkfarbene Jacke. Hinweise über den Aufenthaltsort des Mädchens nimmt die Polizei unter der Rufnummer 428-65678 entgegen.