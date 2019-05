Blaulicht

15:06 Uhr | 24.05.2019

50-Jähriger gesteht Tat

Ehefrau in Altona mit Messer getötet

Im Strafverfahren wegen des tödlichen Messerangriffs auf eine vierfache Mutter in Altona hat der Angeklagte heute ein umfassendes Geständnis abgelegt. Der 50-Jährige gab zu, seine Ex-Frau mit 50 Messerstichen nach einem Streit umgebracht zu haben. Der Angeklagte schilderte die Ereignisse sehr nüchtern. So gab er zum beispiel an, dass er nach der Tat ins Kino gegangen sei. Ein Urteil in dem Prozess wird Ende Juli erwartet. Zu Prozessbeginn am Dienstag hatten Demonstranten mit einer Mahnwache an das Opfer erinnert.