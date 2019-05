Gesellschaft

15:02 Uhr | 24.05.2019

Kindersterben im Krieg

"Gemeinsam für Afrika" stellt Schuhe auf

Im Rahmen der bundesweiten Aktion „Kinder im Krieg“ hat heute das Bündnis „Gemeinsam für Afrika“ am Jungfernstieg hunderte Kinderschuhe niedergelegt. Damit soll auf das tägliche Sterben von Kindern in Kriegen aufmerksam gemacht werden. Auch in Berlin, Frankfurt am Main, Köln, München, Stuttgart und Leipzig hat die Aktion stattgefunden.