Blaulicht

15:00 Uhr | 24.05.2019

Polizei sucht Zeugen

Duvenstedt: Mann spricht Mädchen an

Nachdem ein unbekannter Mann zwei Mädchen am Mittwoch in Hamburg-Duvenstedt angesprochen haben soll, sucht die Polizei nun Zeugen. Der Mann, der ca. 40-50 Jahre alt ist, 180cm groß ist, und auffällige Tätowierungen an den Händen hat, soll die Kinder in Höhe eines Stichwegs angesprochen haben, der den Schleusenstieg mit der Straße Haeckswisch verbindet. Die Mädchen sollen sich entfernt haben, kurze Zeit später sollen sie aber wieder auf ihn getroffen sein. Wie die Polizei gegenüber Hamburg 1 bestätigte seien die Aussagen der Mädchen zum Teil widersprüchlich.