Gesellschaft

13:13 Uhr | 24.05.2019

Zwei Tage vor Europawahlen

17.000 Menschen bei "Fridays for Future"-Demo

Zwei Tage vor den Europawahlen waren heute knapp 17.000 Schülerinnen und Schüler der "Fridays for Future"-Bewegung in Hamburgs Innenstadt unterwegs. Im Fokus der Demonstration heute stehen die Europawahlen am Sonntag. Die Demonstranten zogen vom U-Bahnhof St. Pauli über den Gänsemarkt bis hin zum Rathausmarkt. Seit Monaten lassen junge Menschen freitags den Unterricht ausfallen, um für eine bessere Klimapolitik auf die Straße zu gehen.