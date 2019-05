Sport

11:38 Uhr | 24.05.2019

Deutschlands beste Minigolfer zu Gast in Hamburg

Minigolf ist mehr als ein Hobby

Er betreibt einen Sport, den bestimmt jeder schon mal gespielt hat oder zumindest kennt. Ein Schläger, ein bunter Ball und 18 graue Bahnen. Die Rede ist von Minigolf. Am Sonntag sind die besten Minigolfer aus Deutschland zu Gast in Hamburg. Ausrichter ist der Hamburger Minigolf Club in Oldenfelde.Wir haben den Lokalmatadore für den kommenden Spieltag beim Training mal besucht..