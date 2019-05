Politik

09:18 Uhr | 24.05.2019

10.000 Aktivisten erwartet

"Fridays for Future"-Demo vor EU-Wahlen

Zwei Tage vor den Europawahlen werden bei der Klima-Demo „Fridays for Future“ besonders viele Teilnehmer erwartet. Knapp 10.000 junge Klimaaktivisten wollen in der Innenstadt auf die Straße gehen. Im Fokus der Demo stehen die Wahlen am Wochenende. Seit Monaten lassen junge Menschen freitags den Unterricht ausfallen, um für eine bessere Klimapolitik auf die Straße zu gehen.