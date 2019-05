Verkehr

08:23 Uhr | 24.05.2019

Roller könnten Stadtbild verunstalten

E-Scooter: SPD und Grüne wollen Regeln

SPD und Grüne fordern, mit der Einführung der E-Scooter in Hamburg, bestimmte Regeln. Das geht aus einem Antrag der Koalitionsparteien hervor, der NDR 90,3 vorliegt. So sollen die Verleiher der Roller die Daten der Abstellorte mit der Stadt teilen. Ansonsten könnten die Fahrzeuge das Stadtbild verunstalten, da sie nicht an bestimmten Stellen abgegeben, sondern überall stehen und liegen gelassen würden. Rot-grün wolle außerdem bestimmte Straßen für die Rückgabe sperren. Die Roller sollen, wie zum Beispiele die Stadträder, per App mit dem Handy gebucht werden können.