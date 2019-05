Blaulicht

16:02 Uhr | 23.05.2019

Nach vielen Unfällen

Teile der Waitzstraße werden gesperrt

Nach den vielen Unfällen mit Senioren in der Waitzstraße hat die Polizei nun Teile der Straße gesperrt. Laut Aussage der Polizei werden die Schräg-Parkplätze auf der Nordseite der Straße langfristig umgestaltet. Dafür sollen Anfang der kommenden Woche Schilder aufgestellt werden, die das veränderte Parken verdeutlichen sollen. Erst am vergangenen Montag war eine 83-jährige Mercedes-Fahrerin in ein Bekleidungsgeschäft in der Waitzstraße gefahren.